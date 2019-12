GRANJA-CE: PM'S DO RAIO APREENDEM INDIVÍDUO COM POSSE DE PISTOLA CALIBRE 380

Um homem foi preso durante o início da tarde de quinta-feira, 05, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo na zona rural do município de Granja.





De acordo com os informes enviados ao Camocim Polícia 24h, era por volta das 13h quando os pm’s do Raio 054 receberam uma denúncia anônima dando conta que na localidade de Sambaíba, um indivíduo conhecido como Chagas, teria uma arma de fogo no trabalho ou em sua casa. Os pm’s foram ao local onde foram encontrados uma pistola calibre 380, um carregador e 2 munições intactas. De imediato foi dado voz de prisão ao suspeito Francisco das Chagas de Sousa, 27 anos, o qual foi encaminhado a DPC de Granja onde o mesmo foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.





Camocim Polícia 24h