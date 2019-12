SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia que motociclistas estão transitando com descargas alteradas no bairro Padre Palhano.



Gostaria de fazer uma denúncia e chamar a atenção das desautoridades de trânsito, eu moro no Padre Palhano, na Rua Cônego Joviniano Loiola, "na central", que pega o bairro Padre Palhano e o Pantanal, a denúncia é contra as motos que tem descarga fortuna, os cara acham pouco o barulho e agora eles estão é arrancando a descarga das motos, aí fica um barulho infernal, prejudicando assim as crianças e os idosos que moram no bairro, quero chamar atenção das autoridades sobre os caras que passam nas motos levantando o pneu, nós já não aguentamos mas, então nos ajudem a por um fim nessa bagunça, e por quebra mola na rua, e tartarugas e ter uma fiscalização dessa motos por favor.... obg."