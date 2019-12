Grendene realiza festa de Natal para os filhos dos colaboradores

No dia dedicado à Nossa Senhora da Conceição padroeira de Sobral, domingo (8), a Grendene promoveu a 26ª edição da Festa de Natal, para as crianças filhas dos seus colaboradores. O evento aconteceu das 6 às 10 horas, no estádio do Junco.





No início dessa semana, a empresa presenteou cada colaborador das unidades do Crato, Fortaleza e Sobral, com um faqueiro com 51 peças, para aqueles que optaram por uma churrasqueira/grill, receberam na sequência de entrega dos brindes.

O momento mais esperado, foi a festa de Natal proporcionada para as crianças filhos dos colaboradores. Durante toda a manhã, as crianças puderam brincar e se divertir com vários brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e como atração tão esperada foi a chegada do Papai Noel que alegrou a todos distribuindo presentes e guloseimas.