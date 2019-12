Vereador suplente tomou posse interinamente na Câmara de Sobral

Tomou posse nesta terça-feira (10/12), como Vereador da Câmara Municipal de Sobral, José Johnson Vasconcelos de Lima (SD), que assumiu o cargo de parlamentar no lugar de Romário Araújo (SD), que cumpre pena domiciliar por determinação da Justiça, que o impedia de exercer o cargo.





Durante a cerimônia, que lotou o Gabinete do Presidente da Câmara, o novo vereador destacou que continuará seu trabalho contribuindo para o desenvolvimento do município. A solenidade ocorreu por voltas das 10 horas da manhã, e reuniu os parlamentares Oscar Ribeiro, Camilo Motos, Cumpady Bony, Itamar Ribeiro e Alessandra Ponte.





O presidente da Câmara, Carlos do Calisto (PDT), parabenizou o vereador empossado e lamentou pela conduta do vereador afastado, mas destacou que é seu dever cumprir o que a lei manda. Neste caso, acatou a sentença proferida pelo Juiz da 2ª. Vara Cível da Comarca de Sobral, Dr. Antônio Carneiro Roberto, que designou a posse do suplente, devendo ser mantido nesta vaga pelo prazo de 120 dias.





(Célio Brito)