Homem espanca ex-namorada e é morto a tiros pelo pai dela

Ex-sogro usou arma que tinha em casa para defender a filha.

Um homem de 22 anos foi morto a tiros neste sábado (7) pelo pai da ex-namorada após espancar e esfaquear a jovem. O caso aconteceu em Goiânia, capital de Goiás.





Segundo a Polícia Civil, o ex-sogro do rapaz é o principal suspeito do crime porque ele teria cometido o homicídio para defender a filha. Ainda de acordo com os autos, o pai da jovem presenciou o espancamento e o esfaqueamento da filha.





Os registros policiais afirmam que o rapaz foi à casa da ex e pulou o muro. A menina estava dentro do imóvel conversando com a mãe ao telefone quando o ex-companheiro invadiu o local. Ele retirou o telefone das mãos da menina e disse à ex-sogra que ela não sabia o que estava acontecendo e que iria “matar todo mundo”.





O rapaz, que usava uma tornozeleira eletrônica, foi flagrado pelo pai da jovem no momento em que ele a espancava na sala de casa. Ele então pegou uma arma que tinha em casa e atirou contra o homem, que morreu no local. O atirador fugiu após o crime e até o momento não foi encontrado.





A menina foi socorrida e levada ao hospital. Não há boletim médico sobre seu estado de saúde.





A Polícia Militar afirmou que o caso será tratado como homicídio e ficará a cargo do delegado apurar se houve legítima defesa.





(Pleno News)