Globo vai reduzir salários de apresentadores “caros”

Lista inclui Faustão, Huck, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes.

Em um ano de cortes na Rede Globo, centenas de profissionais foram demitidos em razão da nova política corporativa do grupo, chamada de Uma Só Globo, que vai unificar toda a empresa em apenas um CNPJ. Se no início a empresa optou por unir alguns cargos e com isso dispensou funcionários de suas funções, agora as ações devem se concentrar na redução dos maiores salários da casa. Entre os cotados para receber cortes nos salários estão os apresentadores Faustão, Fátima Bernardes, Luciano Huck e Ana Maria Braga. As informações foram publicadas pelo portal Na Telinha, do UOL.





Segundo a publicação, os apresentadores serão convocados para conversar de acordo com o vencimento de seus atuais contratos. Nessas conversas é que deverão acontecer as propostas de reduções salariais. De acordo com o portal, as perdas vão ficar entre 20% e 40% dos salários, sem alterar os ganhos com merchan.





Com as mudanças nos vencimentos dos apresentadores e da estrutura da empresa, será aberta a possibilidade de que um deles possa ter um quadro em um outro canal do grupo na TV fechada, sem aumento de salário, mas com a autorização para receber pelos merchans da nova atração e ainda assim continuar com o programa na TV aberta.





Procurada pelo Na Telinha, a Globo afirmou que está revendo os modelos de contrato nas atividades de suas plataformas e que as mudanças serão feitas de comum acordo e sem prejuízo para nenhuma das partes. (Pleno News)