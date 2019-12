Hospital do Coração de Sobral celebra 23 anos com missa em ação de graças presidida por Dom Vasconcelos

Para celebrar os 23 anos de existência do Hospital do Coração de Sobral, inaugurado no dia 20 de dezembro de 1996, o bispo da diocese e provedor do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, presidiu Santa Missa com funcionários e colaboradores do Hospital nesta segunda-feira (23/12). O momento aconteceu no pátio interno da instituição, e após a celebração eucarística, prêmios foram sorteados aos presentes.

Em meio à alegria de poder comemorar mais um ano do Hospital, Dom Vasconcelos enfatizou a celebração do Natal: “Estamos celebrando antecipadamente o Natal de Jesus nesta casa de saúde, um acontecimento simples e singelo que transformou a face da terra. O sentido da nossa existência está em fazer o bem, na pobreza, na humildade, na doação, na nossa fragilidade humana. Que o nosso Natal seja o Natal de Jesus”.

Na ocasião, o diretor técnico do Hospital do Coração, Dr. David Carneiro Neto, ressaltou a importância de comemorar e agradecer: “É maravilhoso estarmos aqui agradecendo pela assistência prestada pelo Hospital do Coração e por nossas vidas. Agradecendo por conseguirmos tantas vitórias, em meio a tantas dificuldades. Temos funcionários que trabalham com amor e oferecemos medicina e atendimento de qualidade, trazendo o que for de melhor em novos procedimentos e humanização”.





Sorteio de Prêmios





Ao final da Celebração Eucarística, os funcionários e colaboradores presentes puderam participar de um sorteio de prêmios realizado com ajuda e parceria de fornecedores da instituição. Foram sorteados 23 prêmios, representando os 23 anos de assistência e referência em Cardiologia do Hospital do Coração de Sobral.