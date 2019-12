Justiça de MG proíbe teste de HIV em concurso público

A pauta é motivo de controvérsia, principalmente, nas carreiras vinculadas às Forças Armadas e segurança pública.

A exigência do teste de detecção do vírus de imunodeficiência humana (HIV) está proibida como requisito de aptidão em concursos públicos em Minas Gerais.





A Justiça de Minas deu ganho de causa à ação protocolada pelo Ministério Público (MP-MG), anulando o item do edital do concurso da Polícia Militar do estado.





Os promotores alegaram que a cláusula é ilegal, pois contraria uma lei estadual que proíbe “a discriminação contra o portador de HIV e pessoa com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado”, informa o site Metrópoles.





Em contrapartida, a defesa do governo de Minas alegou que para as atribuições da Polícia Militar é necessário “ter sanidade física e mental”, o que considera não ser possível para os candidatos com HIV.





A administração estadual também defendeu que essa condição oferece a possibilidade de reforma — que equivale à aposentadoria — por incapacidade física.