Lava Jato: Operação descobre empresas fantasmas em nome de Lulinha. VEJA AQUI

A situação de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, cada dia que passa se complica mais. Depois que a Lava Jato e a Polícia Federal descobriram a corrupção e repasses de dinheiro para a empresa Gamecorp, envolvida com a Oi Telemar, agora surgem empresas fantasmas com terrenos vazios e endereços fictícios no nome de Luis Fábio, o famoso Lulinha, filho do ex-presidente Lula.





Lulinha parece que vai seguir os passos do seu pai.





Veja a reportagem abaixo:





Fonte: Jornal do País