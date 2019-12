Capitão Wagner critica reforma da Previdência de Camilo e cobra explicações de Ciro; vídeo

"Eu queria saber onde está o Ciro Gomes. Lá no Ceará, o grupo do Ciro mandou para Assembleia uma proposta de reforma da Previdência idêntica à do Bolsonaro. É o mesmo texto. Fui enganado pelo Ciro Gomes. Eu achei que ele fosse contra", disparou o parlamentar.





O deputado federal Capitão Wagner declarou que a reforma da Previdência apresentada ontem, 16, em audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, é semelhante ao projeto do Governo Bolsonaro. Em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, ele cobrou explicações de Ciro Gomes.





“Eu queria saber onde está o Ciro Gomes. Lá no Ceará, o grupo do Ciro mandou para Assembleia uma proposta de reforma da Previdência idêntica à do Bolsonaro. É o mesmo texto. Fui enganado pelo Ciro Gomes. Eu achei que ele fosse contra”, disparou.





Na sequência, ressaltou a aliança entre PT e PDT no Estado. “É assim que o Ciro faz? Punindo os parlamentares do PDT e fazendo justamento o contrário? O Ciro tá batendo no Lula, mas aqui, pai, PT e PDT é uma coisa só. Quem falou foi um vereador do PDT”.





Por fim, fez um questionando às pessoas que acompanham palestras do pedetista. “É importante registrar aos alunos das faculdades que estão recebendo as palestras do Ciro, perguntar: ‘Ciro, seu discurso é tão bonito, mas lá na Assembleia seu grupo encaminhou a proposta de reforma da Previdência que você tanto criticou”, declarou.





O parlamentar também não poupou a administração do prefeito Roberto Cláudio. “Explica também Ciro Gomes, a Reforma Administrativa que o prefeito de Fortaleza conseguiu aprovar na Câmara Municipal, que criou mais seis secretarias das 40 existentes?”, questionou.

Fonte: FOCUR