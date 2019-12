Ligada a Bolsonaro, youtuber lésbica sofre agressão homofóbica

A ativista e youtuber bolsonarista Karol Eller, vítima de um brutal ataque homofóbico, comentou pela primeira vez sobre as agressões sofridas. Em conversa com o ex-senador Magno Malta, que prestou solidariedade, Karol disse que as agressões machucaram mais do que o rosto.





– Foi um episódio muito triste, não machucou só meu rosto mas também a minha alma. Graças a Deus estou recebendo muito apoio dos meus seguidores e amigos. Eu sei que a imprensa não via publicar, mas tem muitas páginas publicando e isso me fortalece, me mostra que não estou sozinha – disse a youtuber em um áudio trocado com Malta.





Também pelas redes sociais, um amigo da ativista comentou sobre o estado de saúde de Karol. Segundo ele, ela segue a base de remédios e está se recuperando na casa de um amigo que mora na Barra da Tijuca. Ainda de acordo com o esclarecimento, Karol está em estado de choque após a agressão e ainda não consegue se pronunciar nas redes sociais. Ele também pediu orações pela youtuber. (Pleno News)