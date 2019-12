Lula jogará futebol com Chico Buarque em campo do MST

Após deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde estava preso desde 7 de abril de 2018 por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula participará de uma partida de futebol no campo da escola Florestan Fernandes, do MST, localizado em Guararema (SP).





De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Chico Buarque, aliado e amigo do petista, também estará presente no evento, realizado no dia 22 de dezembro.





Segundo a jornalista, Lula, que há alguns dias está longe dos holofotes, vai aparecer ainda no lançamento do livro “Lawfare”, de autoria dos advogados Cristiano Zanin, Valeska Martins e Rafael Valim. O evento acontece na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, no dia 11 de dezembro, com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-primeiro ministro de Portugal José Sócrates.





Fonte: Bahia News