LUTO - Professor Amorim morre após sofrer um infarto na frente de casa

Faleceu vítima de infarto na tarde deste sábado (30), o Professor Jose Amorim de Sousa, 62 anos, conhecido popularmente como Professor Amorim. Ele era solteiro e tinha uma filha. Bastante conhecido na cidade de Sobral, onde lecionou para várias gerações de alunos, tendo inspirado muitos deles.





De acordo com informações repassadas pelos familiares, o professor Amorim estava sentado na calçada da sua residência na Rua Viriato de Medeiros, próximo a Prefeitura Municipal de Sobral, quando passou mal e não resistiu a um infarto fulminante. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar antes de declarar óbito, mais o quadro foi irreversível.





Após a declaração da morte, o corpo de o Professor Amorim foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser realizado exame de necropsia para ser liberado para sepultamento.





O Professor Amorim, havia lecionou por várias escolas na cidade de Sobral, como: Professor Luís Felipe, Escola Dom José Tupinambá da Frota, além das Escolas da rede privada, Professor Luciano Feijão e no extinto Genius. Atualmente lecionava no Laboratório de Física do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras de Sobral, e no Centro Supletivo de Sobral-CEJA Professora Cecy Cialdine.





Amorim era muito atento e buscava sempre devolver algo para a emancipação social das pessoas. Tinha uma espiritualidade elevada, fazia amizades com facilidade e acreditava na bondade das pessoas .





LOCAL DO VELÓRIO





O local do velório já foi anunciado pelos familiares, está sendo velado na sede o Sindicato Sindsems, situado na rua Joaquim Trindade, nº 94 no cento de Sobral, atrás da a Prefeitura Municipal de Sobral. No domingo, às 16 horas haverá uma missa de corpo presente em seguida o corpo segue para sepultamento no Cemitério São Francisco no Junco.





