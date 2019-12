Marinha alerta para ressaca do mar no litoral do Ceará

A Marinha do Brasil emitiu alertar de ressaca do mar com ondas de até 2,5 metros para o litoral cearense. O evento acontece a partir das 21 horas desta quarta-feira, 18, até às 9 horas da sexta-feira, 20. Além do Ceará, fenômeno deve atingir toda a região entre Touros, no Rio Grande do Norte, a São Luís, no Maranhão.





A Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte não naveguem e as demais reforcem a presença de itens de segurança e salvamento. O estado de motores e cascos, bomba de esgoto do porão e equipamentos de rádio devem ter atenção redobrada.





(O Povo Online)