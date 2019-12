Liverpool vence Flamengo com gol de Firmino e leva Mundial

Partida foi equilibrada, mas clube inglês levou a melhor na prorrogação.

O Liverpool venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino na prorrogação, em uma final bastante equilibrada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Houve chances para os dois lados, mas o clube inglês conquistou pela primeira vez na história o título do Campeonato Mundial de Clubes.Se alguém imaginou uma vitória fácil do atual campeão europeu, se enganou. O dono dos títulos do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores em 2019 jogou de igual para igual e teve até alguns momentos de domínio, mas não vazou a meta do goleiro Alisson, da Seleção brasileira.





Os Reds, mesmo sem conseguir impor o futebol vertical, de transações rápidas, a que o torcedor se acostumou, foram mais eficientes e ergueram um troféu intercontinental pela primeira vez. Firmino, que havia acertado a trave no tempo normal, aproveitou passe de Mané e decidiu a partida no Catar.





A equipe inglesa, dona de seis títulos europeus, tinha no currículo dois vices da extinta Copa Intercontinental, com derrotas para o próprio Flamengo em 1981 e para o Independiente em 1984, além de ter sido superada pelo São Paulo em 2005, na primeira edição do Mundial com o atual formato.





Ao Fla, resta comemorar uma das melhores temporadas de sua história, com três conquistas importantes, no Campeonato Carioca, no Brasileirão e na Libertadores, e sonhar com uma volta ao Mundial no ano que vem. Além disso, a Conmebol deve confirmar a presença do clube na competição em 2021, quando haverá uma reformulação e 24 concorrentes.





No Rubro-Negro, a escalação foi a mesma que o torcedor se acostumou na conquista dos títulos da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além da utilizada na estreia no torneio, na vitória sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1.





No Liverpool, o zagueiro titular Matip e seu substituto imediato, Lovren, ficaram na Inglaterra por estarem machucados, assim como o volante Fabinho. Já o meia Wijnaldum até se recuperou de lesão, mas ficou no banco.





*Com informações da agência EFE