McDonald's oferece mais de três mil vagas de emprego

O McDonald’s está com mais de três mil vagas abertas para todo o país neste fim de ano. Destas, cerca de 200 são para pessoas com deficiência. As vagas são para atendente ou jovem aprendiz e para concorrer é preciso cadastrar o currículo pela internet. O mesmo vale para pessoas com algum tipo de deficiência.





Interessados em vagas no setor corporativo devem enviar um email para trabalheconosco@br.mcd.com. Não é necessário experiência anterior, basta estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.





Atualmente, a rede de fast food conta com 50 mil colaboradores. A expectativa é gerar 18 mil postos de trabalho ainda em 2019.





(Pleno News)