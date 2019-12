Mecânico vestido de mulher é preso ao tentar fazer prova do Detran no lugar da mãe em Rondônia

Suspeito foi enquadrado nos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Caso aconteceu no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho.

Um mecânico de 43 anos foi preso ao se vestir de mulher e tentar fazer uma prova prática do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no lugar da mãe. O crime de falsidade ideológica aconteceu na terça-feira (10) no distrito de Nova Mutum Paraná, a 106 quilômetros de Porto Velho. O suspeito, Heitor Márcio Schiave, usava saia longa e estava maquiado no momento da prisão.





De acordo com a Polícia Militar (PM), uma servidora da comissão examinadora do Detran desconfiou que o homem que fazia a prova não era a a mesma pessoa do documento de identidade apresentado aos avaliadores.





O mecânico já estava dentro do carro fazendo a prova de baliza quando outro servidor da autarquia chamou a PM para abordar o suspeito.





Ao chegarem no local da prova do Detran, os policiais constataram que o homem tentava se passar pela mãe e deram voz de prisão a ele.





O suspeito então disse aos policiais que a mãe estava no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO), e não sabia da tentativa dele de se passar por ela no exame de direção. O mecânico foi levado à Central de Polícia em Porto Velho.





Segundo a Polícia Civil, Heitor teve o flagrante confirmado e permaneceu preso por ter sido enquadrado nos crimes de estelionato tentado e falsidade ideológica.





Segundo o poder judiciário do estado, o suspeito deve passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (10).





Fonte: G1