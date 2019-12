Polícia Civil deflagra “Operação Celsolândia” e prende quatro suspeitos em Acaraú

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou a “Operação Celsolândia”, na manhã desta quarta-feira (11), que culminou no cumprimento de quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão. Na ação policial, foram apreendidos aparelhos celulares e armas de fogo na localidade de Celsolândia, em Acaraú, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. A ofensiva policial foi conduzida pela Delegacia Regional de Acaraú e teve apoio das delegacias Municipais de Itarema, Cruz, Bela Cruz, Marco e Jijoca de Jericoacoara.

Na ação, foram presos: Auricelio Morais da Silva (25), com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas; Francisco Welington Morais da Silva (19), que já respondeu por furto quando adolescente; Francisco Marciel de Andrade Marques (18), sem antecedentes criminais, e Francisco Francimar de Paulo (23), com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo. Durante as diligências, os policiais civis apreenderam três espingardas, tubos de pólvora, esferas de aço, uma caixa com diversas espoletas e dez celulares.

Os homens são suspeitos de participarem de um homicídio ocorrido no dia 16 de julho deste ano, na localidade de Macajuba, em Acaraú, que vitimou João Mailson de Sousa (31). Segundo informações policiais, o crime foi motivado pelo conflito por tráfico de drogas na região. Eles também são investigados por crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os infratores foram encaminhados para a Delegacia Regional de Acaraú e estão à disposição da Justiça. A operação contou com a participação de 20 policiais civis.





Denúncia





A Polícia Civil ressalta a importância da participação da população para auxiliar os trabalhos policiais e ressalta que denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3661-1017, da Delegacia Regional de Acaraú. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)