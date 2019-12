MISTÉRIO: KAIO AINDA ESTÁ DESAPARECIDO!

Kaio, 12 anos, residente na rua Tubiba, Bairro do Sumaré, está desaparecido desde a última terça-feira, dia 24 de dezembro do corrente. Segundo os familiares, o garoto saiu de casa na tarde de terça-feira (24) para o Rio Jaibaras em sua bicicleta com uma baladeira, a fim buscar seu cavalo, que tem costume de ficar às margens do Rio Jaibaras e não mais retornou. A família ao sentir falta passou a procurá-lo e encontrou a bicicleta, chinelo e o cavalo que o garoto costumava montar. Segundo a mãe de Kaio, o mesmo não tem costume de sair de casa e demorar.





Durante todo o dia de hoje, dia 25, buscas foram feitas por parte de uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar com o apoio de uma aeronave do Ciopaer e até o presente momento nenhuma informação sobre o garoto.





A Polícia Civil, através do NHPP também procedeu buscas em duas fazendas na região, onde o jovem desapareceu, mas Kaio não foi localizado.





Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.









Em tempo





Quem souber informações do paradeiro de jovem Kaio, entrar em contato com a Polícia (190) ou (88) 99485.9554 (WhatsApp).





Com informações de Olivando Alves