UNINTA abre inscrições para o primeiro curso de Agronomia de Sobral

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a abertura do primeiro processo seletivo para o curso de graduação em Agronomia. O bacharelado terá duração de 5 anos e será ofertado nos turnos manhã e noite. Estão disponíveis quatro formas de ingresso: vestibular agendado, aproveitamento da nota do ENEM, transferidos e graduados. Os interessados deverão se inscrever no site uninta.edu.br/vestibulares .





Agronomia





O profissional formado em Agronomia tem o objetivo de melhorar a qualidade e produtividade de rebanhos, plantações e produtos agroindustriais. O agrônomo cuida do planejamento, coordenação e execução das atividades relacionadas a todas as etapas de um agronegócio.





São funções do agrônomo planejar e dirigir trabalhos relativos à engenharia rural, principalmente os diretamente ligados à agropecuária, ou seja, máquinas e implementos agrícolas, irrigação e drenagem, topografia e geoprocessamento, construções rurais e ambiência, secagem e armazenamento de grãos, inspeção de produtos de origem vegetal e zootecnia.





Veja as formas de ingresso para 2020.1:





Vestibular Agendado:





Inscrições: até 15 de janeiro para as provas dos dias 20 a 23 de janeiro/Inscrições até 5 de fevereiro para as provas dos dias 10 a 13 de fevereiro.





O processo é composto por avaliação objetiva, com questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição para esta modalidade custa R$ 50,00.









Nota do ENEM:





Inscrições: até 05 de janeiro (segundo ciclo); de 06 de janeiro a 09 de fevereiro (terceiro ciclo).





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. A taxa de inscrição custa R$50,00.









Transferidos e Graduados:





Inscrições: até 05 de janeiro (segundo ciclo); de 06 de janeiro a 09 de fevereiro (terceiro ciclo).





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição custa R$50,00.