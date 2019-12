Homem é preso após atirar seis vezes na madrasta durante discussão; assista

Luiz Felippe Pinto Martins foi preso e autuado por tentativa de homicídio.

Um homem identificado como Luiz Felippe Pinto Martins, atirou na madrasta no meio da rua no bairro Retiro, em Saquarema , na Região do Lagos fluminense. O crime ocorreu na quarta-feira (25).





Um vídeo gravado por uma moradora registrou toda a ação. Nas imagens, a mulher e dois homens estão discutindo. Logo depois, eles vão até um carro. O enteado então pega uma arma dentro do veículo e atira na madrasta seis vezes.





A mulher foi internada em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.





Segundo a Polícia Civil , Martins foi preso por policiais militares em Maricá, na Região Metropolitana, a cerca de 40 km de onde ocorreu o crime. De acordo com a 76ª DP (Niterói), ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.





Nas redes sociais, moradores que conhecem a família relataram que enteado e madrasta não tinham um bom relacionamento. A polícia vai investigar o que teria motivado o crime.

(Último Segundo)