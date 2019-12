Polícia Civil prende suspeito de duplo homicídio em Parambu

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou a prisão do suspeito de cometer um duplo homicídio a faca, no município de Parambu, situado na Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22). O crime ocorreu na madrugada dessa quarta-feira (25) e o suspeito foi preso na tarde do mesmo dia. A prisão de José Lopes de Araújo (55) foi realizada no bairro Alto Bela Vista, no município de Parambu, situado na Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22).





De acordo com a Polícia, o suspeito confessou a autoria do crime que vitimou Antônia Gerlandia Simão de Oliveira (35) e Francisco Edcarlos Vieira do Nascimento (43). Segundo a investigação, José era companheiro de Gerlandia e os dois teriam discutido por motivos de ciúmes. Durante a discussão, José esfaqueou as duas vítimas que foram socorridas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.





O procedimento da prisão foi instaurado na Delegacia Regional de Tauá na tarde de ontem (25). O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Parambu que dará continuidade às investigações. José Lopes foi autuado por homicídio e feminicídio.





(Polícia Civil/CE)