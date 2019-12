Polícia Civil realiza ações solidárias na Capital e no Interior do Estado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou no último fim de semana duas ações com caráter solidário. A primeira iniciativa ocorreu no município de Quixeramobim, por meio da Delegacia Municipal de Quixeramobim, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20). Já a segunda ação, aconteceu em Fortaleza com crianças da comunidade Lagamar, localizada no bairro Aerolândia, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7).

A mobilização dos policiais teve o objetivo de propiciar um Natal mais feliz e repleto de alegria para crianças dos dois locais. Na manhã desta segunda-feira (23), policiais do 4º Distrito Policial realizaram a 2º edição do Natal Solidário, a ação aconteceu em prol de crianças da comunidade do Lagamar. Foram arrecadados cerca de mil brinquedos, durante todo o mês de Dezembro. A ação, que visa o estreitamento da relação entre policiais e moradores da comunidade, enfatiza a importância da atuação da polícia comunitária.









Interior do Estado





Já os policiais civis da Delegacia Municipal de Quixeramobim realizaram, na última sexta-feira (20), diversas doações de alimentos e brinquedos para famílias da região. A ação abrangeu não só bairros da sede cidade, como também da região rural do município.





O delegado Thiago Salgado, que deu continuidade ao projeto “Natal Solidário” que já acontecia na delegacia em anos anteriores, comentou sobre como foi a realização do projeto: “foi muito gratificante participar dessa iniciativa, as crianças ficaram muito felizes”. “É uma forma de aproximar a Polícia da sociedade. Criar um laço de confiança”, comentou o delegado, que realizava anteriormente o mesmo projeto na Delegacia Municipal de Pedra Branca. A Polícia Civil do Estado do Ceará agradece a todos que doaram brinquedos e alimentos.





(Polícia Civil/CE)