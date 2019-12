MORTE MISTERIOSA EM CHAVAL: MULHER DE 59 ANOS AMANHECE MORTA E FILHO SUSPEITA DO PRÓPRIO IRMÃO

Durante a manhã de ontem, segunda-feira 01, os pms do destacamento de Chaval tomaram conhecimento que na Rua do Índio havia uma mulher que tinha sido encontrada morta, trata-se de Terezinha Lima Costa, 59 anos. Uma equipe da PM foi ao local e constataram a veracidade do fato. Ainda de acordo com as informações, havia hematomas no pescoço da vítima e que um dos filhos da mulher tem como suspeito da morte o seu do próprio irmão. O homem teria relatado a polícia que no dia anterior, domingo 30, os dois irmão haviam entrado em vias de fatos e que o mesmo relatou que após a confusão havia saído de casa e quando retornou no horário das 06h já da segunda 01, se deparou com sua mãe já sem vida dentro de uma rede. O denunciante também teria relatado que em outra oportunidade o suspeito já havia agredido sua mãe. Uma equipe da Pefoce esteve no local e segundo o perito, não se tem certeza se as marcas no pescoço da vítima seja de violência. O corpo foi conduzido ao IML de Sobral.





(Camocim Polícia 24h)