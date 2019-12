Mulher morre carbonizada dentro de casa na zona rural de Santa Quitéria

Uma mulher foi encontrada carbonizada no começo da tarde desta segunda-feira (02), dentro de sua própria casa no assentamento Batoquinho, zona rural de Santa Quitéria.





Marinez Quinto da Silva, 41, residia junto com seu esposo no local, este que saiu cedo para ir trabalhar e ao retornar, se deparou com o corpo dela no quarto, que foi consumido pelo fogo. A suspeita é de que o incêndio tenha começado por uma tomada, que estava danificada, haja vista que o quarto foi o único cômodo da casa atingido pelo incêndio.





A Perícia Forense foi acionada para fazer a remoção do corpo e irá investigar o que, de fato, causou esta tragédia. A ocorrência foi registrada ainda nesta tarde na Delegacia de Polícia Civil.





(A Voz de Sta. Quitéria)