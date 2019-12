UNINTA forma a sua primeira turma de Médicos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) contemplou um momento histórico na existência da instituição. Na manhã desta segunda-feira (02), o curso de Medicina formou a sua primeira turma de médicos. A Colação de Grau de Gabinete, que aconteceu no auditório da instituição, foi presidida pelo Magnífico Reitor, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior e teve como convidado de honra o Deputado Federal Moses Rodrigues.





Com a voz embargada de orgulho, o coordenador da Faculdade de Medicina do UNINTA, Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro agradeceu o empenho de todos que colaboram com o crescimento do curso e recordou do princípio, quando o Magnífico Reitor, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, teve a ideia de somar a Medicina aos cursos oferecidos pela instituição. Ainda em sua fala, o coordenador encorajou os concludentes para a nova fase de suas vidas e se dispôs a apoiá-los sempre.





Durante a solenidade, o Magnífico Reitor, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior parabenizou os formandos, ressaltando a importância da profissão para a sociedade. “A relação ciência x religião se mantém desde o início da humanidade e existem questões que nem mesmo Isaac Newton soube responder, são incompreendidas até hoje. Mas existe algo que posso afirmar para todos vocês, Cristo é conhecido como o Médico dos Médicos, por isso, senhores, a profissão que vocês estão se formando, hoje, é a profissão de Cristo”, declarou.





Para compor a mesa de honra, estiveram presentes o Deputado Federal, Moses Rodrigues, o Pró-Reitor Executivo Institucional, Prof. Me. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá e o Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar.