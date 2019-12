No Havaí, Ítalo Ferreira conquista o mundial de surfe

Na disputa, ele derrotou o bicampeão mundial Gabriel Medina.

Nesta quinta-feira (19), o brasileiro Ítalo Ferreira, do Rio Grande do Norte, conquistou o título mundial de surfe, no Havaí, EUA. Ele derrotou o bicampeão mundial Gabriel Medina (2014 e 2018), na final da etapa de Pipeline.





Com a conquista, o potiguar se tornou o terceiro surfista do Brasil a conquistar o título. O outro foi Adriano de Souza (Mineirinho), em 2015.





Em função do desempenho neste ano na Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), Ferreira e Medina representarão o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. (Pleno News)