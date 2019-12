NOTA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Em decorrência do trágico acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (13), no município de São Luís do Curu, a cerca de 82 km de Fortaleza, e que ceifou a vida de duas pessoas e deixou outras feridas, o Centro Universitário Inta – UNINTA vem a público externar profundo pesar, e esclarecer que:





1) Em um dos veículos estavam duas estudantes da Instituição, do Curso de Medicina, que se deslocavam para Fortaleza;





2) Tão logo soube do ocorrido, o magnífico Reitor, Dr. Oscar Spindola Rodrigues Junior, entrou em contato com o Diretor do Centro de Ciências Médicas e Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro, para que acompanhasse de perto o estado de saúde das estudantes, bem como o translado das mesmas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital de referência em urgência e emergência no Estado do Ceará;





3) O Centro Universitário Inta – UNINTA atento aos seus valores, ao compromisso irrestrito com uma educação integral e com o zelo e respeito aos seus Estudantes, informa que está unido em corrente solidária prestando assistência as suas jovens estudantes.





Centro Universitário Inta – UNINTA