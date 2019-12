Penitenciária catarinense que tem 100% dos presos trabalhando vence prêmio nacional

A Penitenciária Regional de Curitibanos foi destaque na 16ª edição do Prêmio Innovare, realizada terça-feira (3/12) em Brasília.

O trabalho foi desenvolvido na unidade pelo Grupo Berlanda e denominado "Ressocialização no Sistema Prisional". O projeto que começou em 2010 na unidade que fica em São Cristóvão do Sul, foi premiado como Prática Destaque.





A penitenciária regional é considerada modelo porque tem 100% dos presos trabalhando. Do total, a Berlanda é responsável pela oferta de 40% das vagas de trabalho e as 60% restantes vêm de outras 11 empresas.





Na unidade, 48% dos apenados estão estudando e há 23 cursando ensino superior à distância.





“Receber este reconhecimento do Prêmio Innovare é uma honra para nós e uma forma de estimular os empresários de todo o Brasil a acreditarem nesta mão de obra. Ganham o empresário, o Estado e o detento. Estamos comemorando muito esse prêmio”, afirmou o fundador e presidente do grupo Berlanda, Nilso Berlanda.





Com informações do Governo do Estado