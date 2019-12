PI: Prefeitura anuncia concurso com 39 vagas e salários de até R$4.500

Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 9h do dia 20 de dezembro de 2019, até 20 de janeiro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, por meio da empresa Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Serviços LTDA, anuncia a realização de um novo concurso público, destinado ao provimento de 39 vagas entre diversas funções. As informações são do PCI Concursos.





Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Médico (1); Enfermeiro (1); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1); Assistente Social (1); Educador Físico (1); Nutricionista (1); Controlador Geral (1); Técnico em Higiene Bucal (2); Técnico em Enfermagem (2); Agente de Saúde (2); Odontólogo (1); Operador de Máquinas (moto niveladora) (1); Operador de Máquinas (par carregadeira) (1); Operador de Máquinas retroescavadeira) (1);Agente de Endemias (2); Auxiliar administrativo (2); Cadastrador/visitador (1);Digitador (1); Vigia (4); Serviços Gerais (3); Pedagogo (1); Professor Classe A - Educação Infantil (3); Professor Classe A - Polivalência (2); Professor Classe B Letras/Português (1); e Professor Classe B Ensino Religioso (1).





É necessário que o candidato possua escolaridade entre nível Fundamental, Médio e Superior, relativo a vaga em que pretende concorrer. Ao ser contratado, o servidor deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente entre R$ 998,00 a R$ 4.500,00.





Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 9h do dia 20 de dezembro de 2019, até 20 de janeiro de 2020, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.gabrielexcelencia.net.br. O pagamento da taxa de inscrição no valor R$ 73,60 a R$ 110,00, deve ser efetuado até 23 de janeiro de 2020.





Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de Prova Objetiva na data prevista de 08 de março de 2020, com início às 8h, além de Prova de Títulos.





O prazo de validade do Certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.





(Via Portal Meio Norte)