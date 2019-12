Neste sábado, dia 28, Policiais Militares do motopatrulhamento da Uniseg Sobral realizaram a prisão de dois homens, um com mandado de prisão em aberto, que estavam trafegando em uma moto com queixa de roubo.





O veículo e os dois acusado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





(Uniseg Sobral)