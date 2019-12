Em duas operações em Fortaleza, PF prende cearense com dinheiro falso e casal colombiano com cocaína

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (27) uma mulher, 19 anos, após ela ter recebido, em sua residência, no bairro Mucuripe, na zona leste da Capital cearense, uma encomenda postal contendo R$ 39.500,00 em cédulas falsas de R$ 100,00. Também nesta sexta-feira, à noite, a PF prendeu um casal de colombianos com drogas em Fortaleza.





A jovem, que já foi autuada pela PF em março deste ano pelo mesmo crime (na ocasião, portava 84 cédulas falsas de R$ 10, R$ 50 e R$ 100), recebeu voz de prisão e foi encaminhada à sede da Superintendência Regional no Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal do Ceará. O crime de moeda falsa tem penas de reclusão de 3 a 12 anos e multa.





Drogas





Uma mulher de 48 anos, natural de Valledupar; e o homem de 35 anos, natural de Cúcuta, na Colômbia, foram presos com 4,7 quilos de cocaína escondida nas estruturas das bagagens de mão. O flagrante aconteceu no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins.





Em fiscalização de rotina, policiais federais desconfiaram do casal por ocasião do check-in em voo com destino a Madrid, na Espanha. Devido às suspeitas decorrentes da entrevista realizada pelos policiais, a dupla foi conduzida a uma sala reservada, onde teve suas bagagens revistadas. Dentro das bagagens de mão foram identificados fundos falsos que ocultavam volumes contendo pó branco. Após testes preliminares darem positivo para a existência de cocaína, foi dada voz de prisão ao casal.





Os presos, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados à sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas com pena de 5 a 15 anos de prisão perante a Justiça Federal do Ceará. (Fernando Ribeiro)