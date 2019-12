Preso tenta enganar a polícia e engole celular, mas passa mal

Ele precisou passar por uma lavagem intestinal para retirar o aparelho.

No Rio Grande do Norte, um presidiário da Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta, foi parar no hospital ao tentar enganar a polícia.





Ele engoliu um celular de pequeno porte para despistar os agentes, mas policiais descobriram o caso e fizeram um escaneamento corporal nele nesta sexta-feira (27).





O sistema mostrou a presença de um aparelho eletrônico dentro do corpo e encaminhou o detento para o hospital.





– Soubemos que um preso havia entrado com um celular no corpo. Começamos a trabalhar para identificar quem era e, quando identificamos, levamos ele para o “body scan”. Foi quando vimos que tinha um corpo estranho – explicou o secretário de Justiça do estado, Pedro Florêncio Filho.





O secretário afirmou que ele foi quem ordenou o procedimento para a retirada do aparelho. O presidiário teve que fazer uma lavagem intestinal. (Pleno News)