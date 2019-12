PM'S DO RAIO DE GRANJA PRENDEM INDIVÍDUO ACUSADO DE TRÁFICO NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO (URUOCA)

Após várias denúncias, pm’s do Raio da cidade de Granja foram até o distrito de Campanário-Uruoca, e prenderam um indivíduo sob a acusação e tráfico de drogas.





De acordo com os relatos enviados ao blog Camocim Polícia 24h, já fazia vários dias que chegavam denúncias dando conta que Isaac da Silva Machado, 19 anos, junto com sua companheira, mantinham uma “boca-de-fumo" no referido distrito. As denúncias ainda informavam que Isaac vendia droga pela parte dos fundos da casa que dava acesso a uma rua escura.









Prisão





Os militares da equipe Raio 054 foram averiguar a denúncia e chegando ao local se dividiram em duas equipes pois sabiam que ele tentaria fugir. Isaac foi abordado nos fundos da casa enquanto tentava fugir. Durante a abordagem foram apreendidas na cozinha de sua casa maconha e crack já prontas para a venda. Uma balança de precisão também foi encontrada no quintal. Cerca de 82 reais e um aparelho celular de origem duvidosa também foram apreendidos. De acordo com os pm’s, Isaac teria confessado que vendia a droga, no entanto, disse que sua companheira não participava do tráfico. Diante do exposto o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DPC de Sobral onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes.





Camocim Polícia 24h