JOVEM TENTA MATAR A FACADAS A EX-NAMORADA EM GRANJA/CE

No Distrito de Parazinho, em Granja, um jovem tentou matar a ex-namorada com várias facadas. O motivo do crime seria o fim do relacionamento.





O acusado invadiu a residência da vítima e desferiu vários golpes de faca na garota. A vítima, Maria Bruna de Sousa, 22 anos, foi socorrida para UPA de Granja e em seguida foi transferida para o Hospital Santa Casa de Sobral.





O acusado de tentar matar a garota esta foragido. Qualquer informação ligue para a Polícia.





Com informações de Click TV Sobral