SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Morador do bairro Cohab III reclama que há alguns meses solicita vistoria de agentes de endemias em um imóvel devido o mesmo está em situação de risco aos moradores, para surpresa recebeu a informação que a prefeitura cancelou um beneficio dos profissionais que impossibilita o trabalho de risco, subindo em caixas d'água, muros etc... ou seja, neste momento que o inverno se aproxima e sem assistência a quem recorrer? A alternativa a você cidadão que paga imposto é arcar com um serviço particular e daqui a alguns meses o município vai realizar um teatro sobre assunto."