POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Em mais uma ação de combate à criminalidade, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Sobral, deu cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de furto qualificado contra um homem de 25 anos, nessa terça-feira (17). O indivíduo é suspeito de cometer um furto em um supermercado, em junho deste ano, na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), do Estado.

Segundo informações policiais, José de Sales (25), com antecedentes criminais por roubo, é suspeito de cometer um furto a um estabelecimento comercial em junho deste ano em Sobral. De acordo com relatos policiais, o homem é ex-funcionário do supermercado, e através do sistema de segurança do comércio, conseguiram constatar que o homem teve acesso ao local do furto através de uma área restrita aos funcionários. O infrator chegou a furtar mais de três mil reais da empresa e alegou que gastou o dinheiro comprando drogas.





A delegada que investiga o caso, Luana Suellen, da delegacia municipal de Sobral, explicou que o homem, por já ter trabalho em 2013 no local, conhecia a rotina administrativa do estabelecimento. “O fato de ter trabalhado no local facilitou com o que ele entrasse na área restrita e subtraísse o dinheiro, sem levantar suspeitas”, detalhou a delegada.





Diante dos fatos, foi dado cumprimento ao mandado de prisão por furto qualificado em desfavor de José. O inquérito policial do caso foi concluído com o indiciamento do suspeito. O infrator encontra-se na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS), onde está à disposição da Justiça.





Fonte: Polícia Civil