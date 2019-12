Polícia Civil faz operação em Pacajus e policiais realizam buscas na casa do ex-vice prefeito

Policiais civis realizam, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação de combate ao tráfico de drogas e outros crimes, na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Um dos endereços alvos da operação é a residência de um ex-vice-prefeito daquele Município.





Nesta operação, equipes de delegacias da Capital estão sendo mobilizadas. Vários pontos de venda de drogas foram identificados na cidade e agora são alvos da mobilização.





Por volta de 6 horas, policiais civis foram vistos na residência do ex-vice-prefeito de Pacajus, Tim-Tim Menezes, localizada no Centro da cidade. As equipes estariam ali para a realização de buscas.





À exemplo de outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Pacajus tem sido abalada por crimes de morte ligados ao tráfico de drogas e a “guerra” das facções, com jovens, em sua maioria, sendo mortos por ordem de traficantes. A cidade registra também constantes casos de assaltos.





Recentemente, o governo do estado reinaugurou o prédio da Delegacia Metropolitana de Pacajus, com novos equipamentos para o atendimento ao público e melhores condições de trabalho para os servidores daquela unidade da Polícia Civil.





