"É natural que o STF não agrade a todos", diz Toffoli

"Não deve haver espaço para ataques às pessoas e ao STF”, disse Toffoli em seminário.

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou, nesta terça-feira (10), o tratamento “atentatório” dispensado aos ministros e ao próprio tribunal nas redes sociais.





Durante um seminário sobre o STF organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA), Toffoli declarou:





“O início do ano marcou um debate muito acirrado sobre o STF e também o Congresso Nacional. Observamos robôs atuando no sentido de atacar as instituições, mas terminamos o ano bem, porque as instituições estão presentes. Eram ataques atentatórios, não eram críticas, porque a crítica é bem-vinda.”





E, segundo a revista Exame, acrescentou:





“É natural que o STF não agrade a todos, sobretudo quando julga temas controversos em que a sociedade está dividida. Não deve haver espaço para ataques às pessoas e ao STF. O tribunal está defendendo a democracia, a liberdade e os direitos fundamentais."





Via Renovamídia

Veja mais sobre: Politica

Imagem: Carlos Moura/ STF