POLÍCIA CIVIL FECHA CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO CLANDESTINO EM SOBRAL

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, através de denúncia do Conselho Regional de Odontologia (CRO), estouraram uma clínica e laboratório odontológico clandestino que funcionava em uma casa localizada no bairro do junco em Sobral. Após a denúncia, os Policiais Civis levantaram que os atendimentos eram realizados em uma casa e que no local eram produzidos e comercializados aparelhos odontológicos, além de outros itens da odontologia, de forma clandestina, em total desacordo com as normas legais. No momento em que os Policiais Civis chegaram à casa, havia dois menores de 15 anos no local que foram conduzidos à Delegacia, junto com todo material apreendido, e apresentados ao Delegado que instaurou o procedimento por fato análogo ao crime de exercício irregular de profissão. A Polícia Civil ressalta a importância da população colaborar com seu trabalho, realizando denúncias anônimas.

