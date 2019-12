POLÍCIA MILITAR DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Durante o início da tarde de ontem, segunda-feira 16, policiais militares da equipe Raio 03 receberam denúncias anônimas que um indivíduo conhecido como Robson estaria traficando drogas na Rua Travessa São João, bairro Rodagem do Lago. Com a denúncia a equipe foi até o dito bairro e logo avistou o suspeito na frente da sua casa. Na abordagem os pm’s apreenderam com ele uma trouxa de maconha e a quantia de 120 reais em cédulas distintas. Ao ser indagado se havia mais material ilícito na sua residência, o mesmo negou. Assim, os pm’s solicitaram a permissão do proprietário Robson para entrar na sua residência para averiguação. Com a entrada permitida, os pm’s iniciaram as buscas e momentos depois encontraram uma pequena quantidade de maconha num recipiente e 470 reais na gaveta do armário que estava a maconha. O acusado foi questionado sobre a procedência do material e confessou que havia mais no seu quintal, onde foi constatado mais uma quantidade de maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Robson da Silva Marques, 28 anos, e encaminhado à DPC de Jijoca, local onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.





