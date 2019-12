MARTINÓPOLE-CE: CONDUTOR DE MOTO É PRESO ACUSADO DE EMBRIAGUEZ E LESIONAR MOTOCICLISTA NO TRÂNSITO

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Martinópole sob a acusação de conduzir moto embriagado e praticar lesão corporal no trânsito. Ele foi identificado como José Aristides, de 38 anos.

De acordo com os informes enviados ao blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 17h quando os pm’s foram solicitados para atender uma denúncia de um acidente de trânsito que teria ocorrida na CE-362, Centro de Martinópole. No local os policiais encontraram um homem ao lado de uma moto Honda Fan, sendo que a ele foi indagado o que teria acontecido e ele teria dito que em um momento de desatenção colidiu na traseira de outra moto conduzida por uma jovem identificada como Francisca Daniele, 18 anos, e que a mesma já teria sido socorrida por populares ao hospital local com escoriações nas costas e luxação no pé.





Em conversa com o suspeito, os pm’s perceberam que o mesmo apresentava forte sinais de embriaguez. A mulher teria dito aos pm’s que transitava em velocidade normal em sua moto quando foi colidida na traseira por um motociclista que trafegava no mesmo sentido em alta velocidade. Desta forma o condutor da moto que provocou o acidente recebeu voz de prisão e foi conduzido ao posto da PRE em Granja, onde foi realizado o teste do bafômetro, sendo constatado a embriaguez. Ele foi conduzido a DPC em Jijoca, onde foi apresentado ao delegado plantonista, que ao analisar o caso, resolveu por fazer o procedimento por portaria com base no artigo 306 e 303 do CTB.





Efetuaram a prisão: Sgt Da Costa, Sgt R Luz e Sd Dênis





Camocim Polícia 24h