Sobrinho acusado de matar tio a facadas é preso na zona rural de Hidrolândia

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (17), no distrito de Irajá, zona rural de Hidrolândia, após ter matado a facadas o seu próprio tio no dia anterior, na mesma localidade. O corpo de Antonio Sales de Oliveira Santos, 39, foi encontrado por populares no começo da noite, com várias perfurações a faca.





Francisco de Assis Oliveira Sousa estava junto com a vítima no Rio Feitosa, quando segundo ele, Antonio queria agredi-lo, acabou se distanciando um pouco e em dado momento, aproveitou-se da distração dele, pegou uma faca e desferiu vários golpes. A motivação do crime seria que, seu tio fazia várias ameaças a sua mãe e que não estaria mais suportando isto, inclusive, não demonstrando qualquer arrependimento.





O objeto utilizado foi arremessado para dentro do rio e logo após, o acusado acabou fugindo, tendo sido localizado hoje por policiais da Força Tática, dentro de sua residência, naquele distrito. Ele foi conduzido para a Delegacia de Santa Quitéria, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e encontra-se recolhido na Penitenciária Industrial Regional de Sobral.





Antonio, também conhecido como "Chaveirinho", já era procurado pela Polícia a algum tempo, tendo contra ele um mandado de prisão em aberto e respondendo a vários artigos.





(A Voz de Sta. Quitéria)

Foto Thiago Rodrigues