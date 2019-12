PM'S DO RAIO DE CAMOCIM PRENDEM IDOSA DE 75 ANOS ACUSADA DE TRAFICAR DROGAS

Uma idosa de 75 anos foi presa durante a noite de ontem, segunda-feira 16, sob a acusação de tráfico de drogas. A prisão aconteceu quando os pm’s da viatura Raio 055 patrulhavam pelo bairro Rodagem do Lago e receberam uma informação que uma idosa de 75 anos conhecida como Mazé estaria vendendo drogas em sua residência localizada na Travessa São João, no referido bairro. Sem perda de tempo os pm’s foram até o local e lá estava a denunciada com vários usuários de drogas na calçada. Os militares abordaram todos e perceberam que a idosa ficou bastante nervosa tentando esconder uma pequena bolsa. Dentro do utensílio os pm’s apreenderam 09 pedras de crack embaladas para a venda e uma pequena quantia em dinheiro. Diante dos fatos, a Sra. Maria José da Costa, de 75 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzida para a DPC de Jijoca, local onde foi autuada em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e já está recolhida em um presídio.





(Camocim Polícia 24h)