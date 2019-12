Tráfico: Polícia Civil desmonta quadrilha e cumpre mandados de prisão no Cariri

O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil de Juazeiro do Norte cumpriu nesta terça (17), 11 mandados de prisão em Lavras da Mangabeira, Juazeiro do Norte, Fortaleza e Crato.

A Operação Berlim – nome em alusão a um dos chefes do esquema, conhecido como Alemão – , se intensificou em agosto do ano passado, e já apreendeu 14 quilos de cocaína e cinco de crack desde então.





De acordo com o delegado Ricardo Pinheiro, que também dirige o núcleo de combate ao tráfico, foram apreendidos mais dois quilos de cocaína na ação de hoje, além da apreensão de R$ 6,6 mil em posse de Felipe Sousa, conhecido como Girafa.





Francisca Romana Oliveira, namorada de Felipe, também foi presa. Ambos residiam em Lavras da Mangabeira. Além deles, mais duas pessoas foram presas em Fortaleza.





Com os suspeitos a polícias apreendeu ainda balança de precisão, um revólver, munição, relógio e um caderno de anotações.





Ainda segundo o delegado, o esquema identificado em 2018 consistia na venda de drogas trazidas da capital para o Cariri. Os acusados voltavam à Fortaleza com o dinheiro apreendido. Na mesma investigação, um homem foi preso no ano passado em posse de R$ 98 mil. Todos os presos permanecem à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.