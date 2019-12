Policiais do Cotam prendem traficante em Maracanaú com 25 quilos de cocaína

Uma operação deflagrada na tarde desta quarta-feira (18), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF),resultou na prisão de um traficante de drogas e na apreensão de 25 quilos de cocaína. O cerco policial foi realizado por patrulhas do Batalhão do Comando Tático Motorizado (Cotam), na cidade de Maracanaú.





De acordo com a Polícia, informações levantadas pela Coordenadoria Integrada de Inteligência (Coin) indicaram que em uma residência no bairro Mucunã, um traficante de drogas ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) estaria escondendo uma grande quantidade de entorpecentes. Era por volta de 17 horas, quando as equipes do Cotam localizaram o endereço do crime, na Rua Afonso Tibúrcio, casa 66.





No local, foi capturado Francisco Giovani da Silva, 25 anos, dono de uma extensa ficha criminal que inclui delitos como homicídio, formação de quadrilha, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Na revista na residência, os policiais comprovaram a veracidade da informação. Cerca de 25,2 quilos de cocaína, 1,4 quilo de crack, além de uma prensa hidráulica, celulares, dinheiro e balanças digitais foram encontrados no interior da residência.





Combate ao tráfico





De acordo com o comandante do Batalhão Cotam, tenente-coronel PM Barreto, participaram do cerco e prisão ao traficante as patrulhas Cotam/CT- 16 (sob o comando do sargento PM Queiroz), CT-18 (tenente PM Mikael), CT-40741 (sargento Medeiros) e CT- 40711 (sargento J. Oliveira). O acusado foi encaminhado ao plantão da Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM) e autuado em flagrante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, pela delegada plantonista Cândida Delaguardia.





Segundo Barreto, a prisão do traficante e a grande quantidade de drogas apreendidas representaram um contundente golpe contra o tráfico e a atuação de uma facção criminosa naquela comunidade de Maracanaú.





(Fernando Ribeiro)