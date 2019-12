Publicada relação de aprovados no Concurso de Servidor Público do TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou o resultado final dos aprovados no concurso público para o preenchimento de vagas do cargo de Técnico Judiciário (áreas Administrativa e Judiciária). A relação dos nomes foi publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (17/12). Confira aqui





Ao todo, na área Judiciária, 858 candidatos ficaram nos classificáveis, enquanto na Administrativa foram 350. A previsão é que seja convocado número superior ao ofertado nas vagas. O certame tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.





VAGAS OFERECIDAS





Um total de 50.066 pessoas se inscreveram no concurso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Foram ofertadas oito vagas: cinco para concorrência geral, uma reservada para pessoas com deficiência e outra para candidatos negros, dentro da Área Judiciária; e a oitava para a Área Administrativa. Outras 320 são destinadas à formação de cadastro reserva.





A Comissão do Concurso, designada pela Presidência do TJCE, é formada pelo desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente (presidente); secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal, Vládia Santos Teixeira (coordenadora); e os servidores Alexandre Diogo de Saboya Cruz, Lya Vasconcelos Lima Gomes e Giovana Augusta Brasileiro Lobo.