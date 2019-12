Professora Eliza Rodrigues Ponte lança o livro “Educação em Sobral: História e Memória”

Na noite desta segunda feira (16), no auditório da Icetel, foi realizado o lançamento do livro da Profª Eliza Rodrigues Ponte intitulado “Educação em Sobral: História e Memória”.





A Cultura sobralense recebe para seu fortalecimento mais uma obra, que certamente entrará para o rol das que contam a história do município, com foco na educação, tema tratado de forma pioneira. A autora desta façanha é a Professora Eliza Angélica Spíndola Rodrigues Ponte, diretora de Pós-Graduação Presencial do Centro Universitário Inta – Uninta, que lança o livro “Educação em Sobral: História e Memória”.





O livro traz um apanhado meticuloso e aprofundado das instituições educacionais locais, contemplando o surgimento, a evolução e a atual situação de cada uma delas. Com o mesmo esmero, a autora demonstra toda a trajetória dos profissionais que atuaram na educação sobralense desde o início da colonização até meados do século XX. Vale salientar que o primeiro volume se limita aos fatos ocorridos no período compreendido entre 1750 e 1960. Segundo a autora, já se encontra em processo de produção a segunda parte, que contará a história da educação local de 1961 aos dias atuais.





A Professora Eliza Rodrigues Ponte detém graduação em História pela Faculdade de Filosofia Dom José de Sobral (1981). É casada com Francisco Linhares da Ponte (ex-vereador Chico Joia), com quem teve seis filhos. É, também, irmã do Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (Uninta). Consta ainda do currículo da professora e, agora, também escritora: Graduação em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica (1993); Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (1995); Pós-Graduação em: Magistério do 1° Grau pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (1994); Ciências da Educação pelas Faculdades INTA (2011); Tutoria em Educação a Distância (2017); Didática do Ensino Superior (2018) pelo Centro Uni­versitário INTA – UNINTA. Além disso, é; Mestra em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona – Portugal (2018).





O livro, sem dúvidas, servirá como importante fonte de pesquisa para todos aqueles que se interessam pela História da educação de Sobral e o estilo didático da autora de abordar o tema, possibilita uma leitura prazerosa para todos aqueles que queiram saber mais sobre o assunto.