Quando você morre, sua mente continua funcionando, e você sabe que morreu

Estudo realizado pela Langone School of Medicine, de Nova York, afirma que a pessoa continua consciente mesmo depois que o corpo não mostra mais nenhum sinal de vida.





Você está deitado em uma cama de hospital e ouve o médico anunciar: “Horário da morte: 15h.” Segundo cientistas do departamento de Cuidados Intensivos e Ressuscitação da Langone School of Medicine, a cena é totalmente possível.





Um estudo conduzido por Sam Parnia, diretor do departamento, afirma que as pessoas sabem que estão mortas porque a sua consciência continua a funcionar mesmo depois que o corpo não mostra sinais de vida.





Parnia e seu time analisaram o comportamento de pacientes que sofreram ataque do coração, morreram tecnicamente, mas mais tarde foram reanimados. Esse é o estudo mais completo já feito sobre o assunto, que já rendeu até filme em Hollywood (Linha Mortal, de 1990, e a refilmagem Além da Morte, de 2017).





Alguns dos pacientes estudados afirmaram que, mesmo depois de ouvir o anúncio de sua morte, continuaram a escutar conversas e ver coisas que estavam acontecendo a sua volta. Mais tarde, os depoimentos foram comparados com a versão dos médicos e enfermeiras presentes, e todos os dados batiam.





A morte é definida como o ponto em que o coração não bate mais, e o fluxo de sangue para o coração é interrompido. “Tecnicamente, é como você obtém o horário da morte. Tudo é baseado no momento em que o coração para”, disse Parnia ao The Independent. “Assim que isso acontece, o sangue não circula mais no cérebro, o que significa que as funções cerebrais são interrompidas quase instantaneamente, e você perde todos os seus reflexos.”





Mas há evidências de que, quando a pessoa morre, acontece uma descarga de energia no cérebro. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Michigan observaram atividades elétricas nos cérebros de ratos que haviam sofrido um ataque do coração induzido, mesmo depois de sua morte clínica.





“Da mesma maneira que um grupo de pesquisadores pode estudar a natureza do amor, estamos tentando entender as características exatas do que as pessoas experimentam quando experimentam a morte. Entendemos que esse estudo vai refletir a experiência universal que todos nós vamos ter quando morrermos.”