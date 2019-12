São Paulo vence a Legends Cup com atletas históricos

Com destaques para Dagoberto e Fabão, Tricolor supera alemães e espanhóis e faz alegria da torcida; no entanto, houve provocação ao time atual.





O São Paulo conquistou neste domingo o título da Legends Cup, torneio amistoso que reuniu no Morumbi craques históricos de quatro clubes: além do Tricolor, participaram da competição Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

O título do São Paulo veio após vitórias sobre o Bayern de Munique, por 1 a 0, na semifinal (gol de Falcão), e sobre o Barcelona, por 3 a 0, na grande decisão – gols marcados por Dagoberto (duas vezes) e Fabão. O Borussia Dortmund ficou com o terceiro lugar ao vencer o Bayern por 3 a 2 na preliminar da decisão.





Dagoberto foi eleito o craque do torneio, e Fabão o artilheiro, com dois gols – empatado com o próprio Dagol e Lucas Barrios, do Borussia, mas com o critério de desempate por ter ficado menos minutos em campo. Careca levantou a taça.





Apesar da festa, houve protestos da torcida sobre o time atual:





– Não é mole, não, é esse time pra jogar o Paulistão – gritou a torcida, pedindo a volta dos antigos ídolos.





A Legends Cup reuniu grandes craques. Pelo São Paulo, ídolos da história recente fizeram a alegria da torcida, casos de Cicinho, Lugano, Fabão, Souza, Josué, Mineiro, Dagoberto, Leandro, Aloísio Chulapa, entre outros... Também houve ídolos "das antigas", como Zetti, Muller, Careca, Ronaldão e Silas, além de Falcão, ídolo do futsal, que teve breve passagem pelo futebol de campo do São Paulo em 2005.





A torcida do São Paulo abraçou a causa, fez festa e comemorou muito o título no Morumbi. Mais de 24 mil torcedores foram ao estádio neste domingo.





O Tricolor foi treinado por Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro pelo clube e atualmente comentarista da TV Globo. No fim, deixou o campo aos gritos de "Volta, Muricy".





– Os caras estavam querendo jogar, isso contagia! O São Paulo, de um tempo para cá, está muito repartido. Tem que trazer essa história de volta. Você vê essa alegria na cara das pessoas. A torcida ficou satisfeita – disse Muricy.





O torneio





Foram duas semifinais, disputa de terceiro lugar e a final, sempre em jogos com dois tempos de 25 minutos. O primeiro duelo foi entre Barcelona e Borussia Dortmund, com vitória do Barça por 2 a 0 – gols de Giuly e Mendieta.





No segundo duelo, o São Paulo se impôs diante do Bayern de Munique, com direito até a chapéu de Mineiro em Zé Roberto.





Na disputa de terceiro lugar, o Borussia Dortmund abriu três gols de vantagem, levou um susto no fim, mas fez 3 a 2 no Bayern de Munique. Barrios (duas vezes) e Koller marcaram para o Dortmund, enquanto Misimovic e Olic descontaram.





Já na decisão, o Tricolor se impôs diante do "freguês" Barcelona, a quem o Tricolor venceu na final do Mundial Interclubes em 1992. Dagoberto, de pênalti, abriu o placar no primeiro tempo. No segundo, Fabão e novamente Dagoberto fizeram o 3 a 0. Festa no Morumbi e fim de uma tarde de craques, bons jogos e título tricolor.





(Globo Esporte)